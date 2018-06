A negociação "Genebra 2", com representantes do governo do presidente Bashar al-Assad, terá início em Montreux na quarta-feira.

Dos cerca de 73 membros da Coalizão Nacional Síria que votaram, 58 apoiaram a moção a favor do comparecimento e 14 votaram contra. Outros 44 se abstiveram da votação.

(Reportagem de Dasha Afanasieva)