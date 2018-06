Com ou sem Maliki, Iraque precisa de governo de unidade, diz França

Acusando Maliki de não ter assegurado um governo mais inclusivo, Fabius afirmou ser crucial agora envolver mais os moderados sunitas para evitar que eles fiquem do lado do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EEIL) - uma facção dissidente da al Qaeda -, que ele qualificou como "terrorista".

Pressionado numa entrevista para dizer se caberia a Maliki formar o governo mais amplo que a França defendia, Fabius respondeu: “Com ou sem Maliki, mas o que o Iraque precisa é de um governo de unidade nacional”.

Sem tal mudança, o Iraque corre o risco de ser tomado pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que já controla o norte do país, declarou Fabius em entrevista num canal de TV.

“É a primeira vez que um grupo terrorista ameaça tomar o controle de um Estado inteiro”, afirmou ele.

"Não quero ser sensacionalista, mas você talvez tenha visto os vídeos em que eles jogam futebol com as cabeças das pessoas que eles assassinaram. Se esse pessoal toma o controle do Iraque, você pode imaginar o que isso significaria.”

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na quinta-feira que estava enviando 300 militares para assessorar o Iraque. Ele também cobrou que Maliki se esforce mais para contornar as divisões no país.

