Combatentes do Estado Islâmico e aliados de facção enfrentam-se na Líbia

O Estado Islâmico, grupo militante que tomou boa parte dos territórios do Iraque e da Síria, expandiu para a Líbia nos últimos meses, ajudado pelo clima de caos e ausência de leis causado pela luta por controle entre dois governos rivais e seus respectivos aliados.

Apoiadores locais dos militantes executaram um grupo de cristãos egípcios e assumiram a autoria por ataques a um hotel luxuoso, missões estrangeiras e postos policiais na capital Trípoli.

Neste sábado, militantes do Estado Islâmico entraram em confronto com a força al-Shorooq, aliada do governo baseado em Trípoli, instituído pela facção armada Alvorecer da Líbia.

A facção tomou a capital em agosto, forçando o governo reconhecido internacionalmente do primeiro-ministro Abdullah al-Thinni a operar do leste.

