Comboio da ONU aguarda sinal verde para entregar comida em Homs, na Síria

O centro da ONU em Homs está preparando um comboio de ajuda humanitária de várias agências com comida e outros suprimentos para a população sitiada na cidade sob controle de rebeldes, que está isolada há cerca de um ano, disse a porta-voz em resposta a um questionamento.

"Uma vez que todas as partes no terreno permitam que o comboio interagências possa prosseguir, o PMA vai entregar 500 rações familiares e 500 sacos de farinha de trigo para a cidade velha, o suficiente para 2.500 pessoas durante um mês", disse a porta-voz do PMA, Elisabeth Byrs, à Reuters.

O vice-chanceler sírio, Faysal Mekdad, disse no domingo que cerca de 2.500 pessoas estão na cidade velha de Homs e que as forças do governo vão deixar mulheres e crianças saírem de lá.

O mediador internacional Lakhdar Brahimi disse na segunda-feira que o governo sírio e a oposição ainda estavam discutindo como mulheres e crianças poderiam deixar a cidade velha de Homs, onde há pessoas passando fome, segundo a ONU. Não houve qualquer decisão sobre a entrada de um comboio de ajuda.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)