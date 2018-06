Comboio de candidato favorito na eleição presidencial afegã é alvo de atentado

A polícia disse que duas pessoas foram mortas e 16 feridas no ataque contra o comboio de Abdullah, o primeiro incidente do tipo na campanha eleitoral afegã.

"Quando eu estava deixando o comício do Partido da Unidade Islâmica do Povo, um dos meus carros foi atingido por uma bomba colocada na via e danificado", disse Abdullah em outro evento de campanha logo depois.

Não ficou claro de imediato em qual carro estava Abdullah no momento do atentado.

(Reportagem de Mirwais Harooni e Jessica Donati)