Comissão eleitoral afegã revelará resultados de eleição no domingo, diz porta-voz A comissão eleitoral afegã anunciará no domingo o aguardado resultado final do pleito presidencial, mesmo que os candidatos que reivindicam a vitória não cheguem a um acordo de divisão do poder, afirmou neste sábado um porta-voz. Dois meses de crise sobre a eleição que escolherá o sucessor do presidente Hamid Karzai desestabilizaram ainda mais o país, em um momento no qual as tropas estrangeiras se preparam para se retirar do Afeganistão no final do ano, deixando as forças afegãs a cargo da luta contra a insurgência do Taliban. Os candidatos rivais — o ex-ministro das Finanças Ashraf Ghani e o ex-ministro das Relações Exteriores Abdullah Abdullah — se encontraram neste sábado. Assessores disseram que eles estavam próximos de finalizar um acordo, mas um porta-voz de Abdullah ameaçou deixar as negociações se os resultados forem anunciados antes do acordo. Resultados preliminares divulgados em julho mostraram Ghani na liderança, com 56 por cento dos votos.