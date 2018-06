Conferência sobre Síria não deve obter sucesso, diz presidente do Irã É improvável que as negociações na Suíça entre o governo sírio e seus inimigos, com o objetivo de encerrar a guerra civil que já dura três anos, sejam bem-sucedidas, disse o presidente iraniano, Hasan Rouhani, nesta quarta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal Irna.