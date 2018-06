Explosões e disparos de artilharia anti-aérea foram ouvidos desde o início da manhã na estrada do aeroporto e em outras partes de Tripoli.

Os conflitos são parte do crescente tumulto no país do norte da África, cujo governo não consegue controlar as milícias que ajudaram a derrubar o governo de Muammar Gaddafi em 2011, mas continuam enfrentando a autoridades estatal.

(Por Feras Bosalum e Ulf Laessing)