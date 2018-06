Confronto entre milícias líbias e islâmicos deixa 12 mortos em Benghazi

Membros do autodeclarado Exército Nacional Líbio, liderados pelo general aposentado Khalifa Haftar, bombardearam bases pertencentes ao Ansar al-Sharia e a outro grupo militante islâmico na cidade de Benghazi, disse Mohamed Al-Hejazi, porta-voz das forças de Haftar.

A violência levou o primeiro-ministro da Líbia a ordenar aos militares que controlassem quaisquer grupos armados – incluindo as forças de Haftar – na cidade do leste do país, onde militantes se chocam frequentemente com o Exército e assassinatos e bombardeios são comuns.

Autoridades líbias fecharam o aeroporto de Benghazi por causa do conflito. "Fechamos o aeroporto por segurança dos passageiros, já que há confrontos na cidade. O aeroporto será reaberto dependendo da situação de segurança", disse à Reuters o diretor do aeroporto, Ibrahim Farkash.

A Líbia está em um turbilhão político desde a guerra civil de 2011 que depôs Muammar Gaddafi, e o governo não tem conseguido impor a sua autoridade sobre as brigadas de ex-rebeldes, que se recusam a se desarmar e criaram verdadeiros feudos regionais.

(Reportagem de Ayman El-Warfalli e Ferus Bosalum)