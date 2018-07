Congresso líbio dá ultimato para novo premiê criar governo

Um porta-voz do Congresso disse a repórteres que o ultimato foi dado depois que o primeiro-ministro eleito Mustafa Abushagur pediu uma extensão em 10 dias do período que ele tem para formar um governo.

Abushagur, eleito pelo Congresso em 12 de setembro, deveria apresentar a lista com os nomes do gabinete para aprovação na assembleia nacional até 28 de setembro.

"Se ele não conseguir enviar a sua proposta de gabinete até o prazo, nós consideraríamos como uma renúncia ao cargo e haveria, então, uma votação por um novo primeiro-ministro", disse o porta-voz Omar Homaidan a repórteres.

Em um comunicado enviado por e-mail à Reuters, o gabinete de Abushagur disse que ele cumprirá o prazo, acrescentando que estava trabalhando para formar um "governo de coalizão".

"Ele apresentará o seu governo antes do fim do período estabelecido em 8 de outubro", afirmou o comunicado. "Ele gostaria de formar um governo de coalizão nacional no que ainda é um estágio crítico da história líbia... Há um comitê estudando todas as candidaturas para o governo desde a semana passada."

(Reportagem de Ali Shuaib)