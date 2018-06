Corpo de Ariel Sharon é levado ao Parlamento de Israel

O corpo do ex-primeiro-ministro de Israel Ariel Sharon foi levado ao edifício do Parlamento de Israel, em Jerusalém, para que o público possa se despedir do ex-líder, um dia depois de sua morte aos 85 anos.

"O público poderá prestar as condolências, até às 18h (no horário local; 14h de Brasília)", afirmou. O caixão de Sharon chegou por volta do meio-dia (horário local; 8h de Brasília). Milhares de israelenses devem prestar homenagem no Knesset, disse a polícia.

Um funeral estatal está previsto para segunda-feira com a participação de líderes israelenses e mundiais, segundo o gabinete do primeiro-ministro. O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o primeiro-ministro checo, Jiri Rusnok, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e outros devem comparecer ao evento.

Depois disso, o corpo de Sharon será levado pelos militares para o enterro em sua fazenda. Fonte: Associated Press.