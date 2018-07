Corpo de Gaddafi tem marca de tiro, enterro será dentro de 24h

Testemunhas disseram que seu corpo tinha um tiro visível na cabeça.

"Ele receberá seu ritual como qualquer um muçulmano, seu corpo será lavado e tratado com dignidade. Espero que ele seja enterrado em um cemitério muçulmano dentro de 24 horas", disse o comandante Abdul-Salam Eleiwa, em Misrata, onde combatentes estão mantendo o corpo de Gaddafi em um frigorífico em uma antiga área comercial.

Ele disse que não sabia onde na Líbia ocorreria o enterro. Misrata era reduto dos rebeldes anti-Gaddafi que derrubaram o líder líbio durante uma guerra civil de oito meses.

O corpo, que foi mostrado aos combatentes e a uma testemunha da Reuters, tinha um tiro visível na lateral da cabeça, além de hematomas e arranhões.

Havia sangue no corpo, mas muito menos do que aquele visto em um vídeo de Gaddafi pouco depois de sua captura.

Combatentes gritavam "Deus é grande" ao serem conduzidos pelos guardas. Não havia autoridades do Conselho Nacional de Transição (CNT) no local.

Havia indícios nesta sexta-feira de uma disputa entre o CNT e os combatentes em Misrata, baluarte do movimento rebelde que derrubou Gaddafi com a ajuda da Otan, sobre onde o corpo do líder que governou durante 42 anos seria enterrado.