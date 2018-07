Corpo de Kadafi está em lugar secreto, diz governo provisório da Líbia

MISRATA - O corpo do líder líbio deposto Muamar Kadafi está sendo levado para um lugar secreto por razões de segurança, disse Mohamed Abdel Kafi, membro do Conselho Nacional de Transição (CNT), o governo provisório líbio. Kadafi morreu de ferimentos sofridos na quinta-feira, 20, quando as forças do CNT completaram a tomada de Sirte, sua cidade-natal, último bastião de apoio ao ex-líder líbio, disseram autoridades do governo provisório.

Em Bruxelas, a Otan confirmou ter atacado dois veículos militares perto de Sirte. "Às 8h30 de hoje (3h30 no horário de Brasília), aviões da Otan atingiram dois veículos militares das forças pró-Kadafi que integravam um grupo maior nas redondezas de Sirte", disse o porta-voz militar da Otan, coronel Roland Lavoie. Esses veículos armados conduziam operações militares e representavam uma clara ameaça aos civis."

Anteriormente, uma autoridade militar do CNT, Abdel Majid Mlegta, disse à Reuters que Kadafi tinha sido capturado e fora ferido nas pernas quando tentava fugir em um comboio.