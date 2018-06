Corte egípcia condena 7 jihadistas à morte por ataque na Península do Sinai Um tribunal egípcio condenou à morte sete homens, incluindo o proeminente militante islâmico Adel Habara, pelo assassinato de 25 policiais no ano passado em um ataque próximo à fronteira com Israel, disseram fontes ligadas à Justiça egípcia neste sábado.