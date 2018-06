Criança palestina é morta por forças israelenses na Cisjordânia

Bahaa Badr, de 13 anos, foi baleado no peito quando forças israelenses entraram em Beit Liqya, perto da linha fronteiriça com Israel, e foram apedrejadas por jovens locais, disseram as fontes.

Não está claro se o menino participou do confronto, que o Exército israelense descreveu como um "motim ilegal", em que moradores jogaram coquetéis molotov contra suas forças conforme deixavam a aldeia.

Um porta-voz militar disse que os soldados responderam com fogo e que o Exército investigará a morte da criança.

Israel tem ocupado a Cisjordânia e Jerusalém Oriental desde que capturou esses territórios na guerra de 1967. Os palestinos querem os territórios, juntamente com a Faixa de Gaza, para seu futuro Estado.

As tensões na Cisjordânia ocupada aumentaram desde a guerra de sete semanas de Israel em Gaza, em julho, que matou mais de 2 mil palestinos, a maioria civis, e mais de 70 israelenses, quase todos soldados.

As negociações de paz entre Israel e os palestinos mediadas pelos Estados Unidos entraram em colapso em abril.

