Curdos iraquianos conectam Kirkuk a seus oleodutos e planejam exportar mais

A ligação poderia permitir aos curdos iniciarem exportações de petróleo de Kirkuk por meio de sua rede de oleodutos, propiciando a eles uma grande fonte de recursos próprios e impulsionando a sua ambição de ter um Estado soberano, no momento em que o Iraque se desintegra.

A nova conexão liga a área de produção de Avana, em Kirkuk, com a de Khurmala, de onde parte o oleoduto curdo.

"Aquela linha de demarcação acabou", disse Hawrani, ministro do Governo Regional do Curdistão, em uma entrevista em Londres, apontando para um mapa dos oleodutos.

O recuo dos militares de Bagdá das suas posições no norte, diante da ofensiva-relâmpago do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) na semana passada, permitiu às forças curdas, conhecidas como peshmergas, assumirem o controle de Kirkuk, cidade que reivindicavam, e das suas reservas de petróleo - a potencial plataforma econômica para um Estado soberano curdo.

No entanto, o principal oleoduto de Kirkuk, que responde pelo grosso das exportações de petróleo do norte do Iraque, está sem funcionar desde março em decorrência dos ataques dos insurgentes.

As tentativas de repará-lo foram inviabilizadas por militantes islâmicos na região, os quais têm atacado engenheiros que tentam consertar partes da linha que atravessa o território fora do controle das forças do Curdistão.

Adnan al-Janabi, um dirigente político sunita e chefe do comitê de gás e petróleo do Iraque, disse que a produção de Kirkuk provavelmente estaria desativada por enquanto, bem como alguns campos na área de Salahuddin, mas que a produção petrolífera dentro das áreas curdas continuaria ininterrupta.

Janabi, um crítico do governo central iraquiano, liderado pelos xiitas, disse que os curdos de fato realizaram seu "sonho de um grande Curdistão" e o Exército iraquiano perdeu a capacidade de retomar a cidade petrolífera facilmente.

"O Curdistão do Iraque já está em sua almejada fronteira nacional e não acho que será fácil recuar", disse ele. "Inclui partes de Kirkuk, Diala, Salahuddin... Eles já estão lá, já estão administrando o lugar e não acho que alguém tenha como desafiá-los."

Com o governo em Bagdá ocupado combatendo o ISIL, os curdos estão impulsionando as exportações de petróleo que poderiam ajudar a reforçar a sua autonomia.