De olho na Síria e no Irã, Israel testa míssil Arrow Israel testou com sucesso na sexta-feira, pela segunda vez, a versão modernizada do seu interceptador de mísseis Arrow, levando adiante a implantação de um sistema de defesa patrocinado pelos EUA contra as ameaças do Irã, da Síria e da guerrilha libanesa Hezbollah.