Demora para formar governo é 'fiasco lamentável', diz clérigo do Iraque

"Na última terça-feira se realizou a primeira sessão do Parlamento. Havia entre as pessoas o otimismo de que seria um bom começo para essa assembleia em seu compromisso com os textos legais e constitucionais", disse o assessor Ahmed al-Safi, no sermão.

"Mas o que aconteceu depois, o fato de não ter sido eleito o presidente do Parlamento e seus adjuntos antes do término da sessão, foi um fracasso lamentável."

Sistani também reiterou seu chamado para que o novo governo tenha "ampla aceitação nacional".

(Reportagem de Isra al-Rubei'i e Raheem Salman)