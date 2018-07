Desertores do Exército e forças de Assad voltam a se enfrentar

AMÃ - As forças leais ao presidente sírio, Bashar Assad, enfrentaram desertores do Exército nesta terça-feira, 25, na cidade de Maarat al-Numaan, no noroeste da Síria, disseram moradores e ativistas.

A cidade abriga soldados que desertaram durante uma incursão militar contra a província central de Homs - uma das maiores ofensivas contra a revolta popular que já dura sete meses.

"Um combate armado irrompeu no início da tarde em uma grande barricada protegida por soldados e funcionários militares da inteligência síria. Tanques também estão mobilizados ali", disse um morador por telefone.

Ele disse que a barreira na rua foi alvo de ataques em resposta a uma operação militar durante a noite contra desertores abrigados em uma granja nos subúrbios de Maarat al-Numaan.

Maarat al-Numaan foi um centro de resistência contra o pai de Assad, o falecido presidente Hafez al-Assad, nos anos 1980, quando suas forças reprimiram revoltas islamistas e esquerdistas contra seu governo, matando centenas de milhares de pessoas.