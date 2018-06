Deslizamento deixa mais de 2.000 soterrados no Afeganistão Mais de 2.000 pessoas foram soterradas por um deslizamento de terra que atingiu um vilarejo em uma região remota de montanhas no nordeste do Afeganistão nesta sexta-feira, informou um porta-voz do governo local, e uma enorme operação de busca e resgate foi iniciada.