Dezenas são mortos em luta no Afeganistão enquanto tropas estrangeiras vão embora

Em Cabul, neste sábado, uma bomba atingiu um ônibus que levava soldados, matando pelo menos seis deles, destruindo o veículo e lançando uma coluna de fumaça negra sobre a capital.

“Um homem-bomba, a pé, detonou seus explosivos na porta do ônibus que carregava soldados do Exército", afirmou Hashmat Stanekzai, porta-voz do chefe de polícia de Cabul.

Mais cedo, um homem armado atirou e matou Atiqullah Raoufi, oficial da Suprema Corte, quando ele deixava sua casa na cidade.

O Taliban, tirado do poder pelos Estados Unidos, apoiados por forças afegãs, em 2001, assumiu a autoria dos ataques, mas não disse por que matou Raoufi. Os insurgentes islâmicos linha dura controlam seus próprios tribunais em regiões do país e consideram o Judiciário oficial corrupto.

Pesadamente fortificada, Cabul tem testemunhado múltiplos ataques nas últimas semanas, muitos deles em ônibus do Exército e um homem-bomba que matou um cidadão alemão que estava em um centro cultural francês durante a apresentação de uma peça teatral que denunciava ataques suicidas.

O número de mortos e feridos entre as forças de segurança afegãs e civis atingiu o seu ponto mais alto, desde que os Estados Unidos lideraram o início da guerra, em 2001, com as forças estrangeiras retirando rapidamente a maior parte de suas tropas do país.

Cerca de cinco mil policiais afegãos e soldados foram mortos, e mais de 1.500 civis foram assassinados na primeira metade do ano. Por volta de 13.000 soldados estrangeiros irão permanecer no Afeganistão no próximo ano, queda considerável de um pico que já chegou a 130.000.

A luta se estendeu para muito além da tradicional temporada de verão, com o governo afegão também causando pesadas perdas ao Taliban. O Exército e a polícia afirmam terem matado mais de 50 militantes em todo o país nas últimas 48 horas.

O Taliban vem lutando uma guerra de guerrilha desde que seu regime de cinco anos foi derrubado. Eles agora têm uma forte presença na maioria das províncias ao redor de Cabul.