Diplomata nuclear assume negociações internacionais de petróleo no Irã

O Irã apontou como chefe dos contratos internacionais petrolíferos um estrategista nos bastidores das negociações sobre a questão nuclear com potências mundiais, informou o Ministério do Petróleo, um trabalho que dependerá em grande parte do desenrolar da disputa atômica com o Ocidente.

Amir-Hossein Zamaninia é um diplomata veterano deixado de lado durante o governo linha-dura do ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, antes de ressurgir como conselheiro nas negociações nucleares na gestão do presidente moderado Hassan Rouhani.

Zamaninia irá substituir o ministro adjunto do Petróleo para Assuntos Internacionais Ali Majedi, que deixou o posto há três meses para assumir a embaixada na Alemanha, disse o ministério em seu website.

Educado nos Estados Unidos, Zamaninia continuará como conselheiro do comitê de negociação da questão nuclear, posto que ele também ocupou durante o governo do antecessor de Ahmadinejad, o presidente Mohammad Khatami, ocasião em que o próprio Rouhani era o principal negociador.

Rouhani quer atrair o investimento estrangeiro para o vital setor iraniano de óleo e gás, prejudicado por anos de isolamento devido às sanções internacionais. Isso dependerá, no entanto, do resultado das negociações de alto-nível sobre a questão nuclear em curso há mais de um ano e sem uma solução clara à vista.

(Reportagem de Mehrdad Balali)