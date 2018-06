Disparos de morteiro matam três pessoas no centro de Damasco

Rebeldes que lutam para derrubar o presidente Bashar al-Assad conseguiram atingir o centro de Damasco com foguetes e disparos de morteiro durante o conflito que já dura três anos, apesar do rígido controle do governo na região.

Moradores afirmam que insurgentes muçulmanos sunitas elevaram o número de ataques nas últimas semanas, depois que forças do governo aumentaram a presença na região central do país.

Pelo menos 14 pessoas foram mortas na terça-feira por um ataque com morteiro em uma região predominantemente xiita na capital, um dia depois de Assad, cuja seita alauíta é uma ramificação xiita, declarou que tentará a reeleição em junho.

A agência de notícias estatal SANA culpou "terroristas" pelos disparos deste sábado, dizendo que o ataque matou três pessoas e feriu outras três ao atingir um micro-ônibus na região de Al-Dwel'a.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um grupo anti-Assad com sede na Grã-Bretanha e que monitora a violência na nação, também reportou o incidente e confirmou a morte das três pessoas.

(Reportagem de Alexander Dziadosz)