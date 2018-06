Doadores prometem US$400 mi em ajuda à Síria, diz agência

A conferência de doadores, que começa na quarta-feira, tem como objetivo ajudar a Organização das Nações Unidas (ONU) a levantar 6,5 bilhões de dólares em 2014 para a Síria e países vizinhos. Esse é o maior apelo por ajuda na história da organização.

Uma reunião de doadores similar realizada no ano passado no Kuweit arrecadou 1,5 bilhão de dólares, principalmente de países do Golfo, para fornecer alimentação, água potável e abrigo para os sírios dentro e fora do país.

A guerra civil na Síria matou mais de 100.000 pessoas e obrigou cerca de 2 milhões a fugir para o exterior, de acordo com a ONU. Outros 4 milhões estão deslocados no interior do país.

No total, apenas 70 por cento do financiamento de crise prometido para a Síria em 2013 foi recebido pela ONU, de acordo com o Serviço de Acompanhamento Financeiro da organização.

