Donald Trump condena ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o ataque de drones contra duas instalações de petróleo na Arábia Saudita durante uma conversa por telefone com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman. As informações são da Casa Branca.

Enquanto isso, o secretário de Estado Mike Pompeo condenou o Irã pelos ataques, que foram reivindicados pelos rebeldes houthis iemenitas. O Irã apóia os houthis, enquanto a Arábia Saudita apóia militarmente as forças pró-governo do Iêmen na luta contra os insurgentes.

"Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque contra as principais infra-estruturas de petróleo. Ações violentas contra áreas civis e infra-estrutura vital para a economia global apenas aprofundam o conflito e a desconfiança", afirmou a Casa Branca.

Trump ofereceu ao príncipe herdeiro "seu apoio à autodefesa da Arábia Saudita", disse o texto, depois que Mohamed bin Salman disse em comunicado que 'quer e pode' responder à 'agressão terrorista'. "O governo dos Estados Unidos monitora a situação e continua comprometido em garantir que os mercados mundiais de petróleo sejam estáveis ​​e bem abastecidos", acrescentou a Casa Branca.

Por sua parte, Pompeo disse no Twitter que "o Irã lançou um ataque sem precedentes contra o suprimento de energia do mundo".

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019