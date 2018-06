Eleição afegã terá segundo turno entre ex-ministro e economista

Abdullah liderou com 44,9 por cento, seguido por Ghani com 31,5 por cento, relatou a Comissão Independente de Eleição (IEC, na sigla em inglês). Zalmay Rassoul ficou em um distante terceiro lugar com 11,5 por cento.

"Este é um desfecho preliminar e agora irá para a Comissão Independente de Reclamações da Eleição, e eles tratarão disso. Assim que compartilharem seus resultados, também iremos anunciá-los", disse o presidente do IEC, Ahmad Yousuf Nuristani, em uma coletiva de imprensa em Cabul.

O resultado final não será conhecido até 14 de maio, já que as autoridades investigam até meio milhão de votos suspeitos de serem fraudulentos. Mesmo que eles sejam contados, é altamente improvável que dêem mais de 50 por cento dos votos a Abdullah.

"Acho que estamos preparados, e se for para o segundo turno, sim, achamos que é factível, e a princípio nos organizamos para começar o segundo turno em 7 de junho", afirmou Nuristani.

Pela constituição, o atual presidente, Hamid Karzai, há 12 anos no poder, não pode concorrer a um terceiro mandato. O Afeganistão se prepara para assumir sua própria segurança, já que a maioria das tropas estrangeiras irá se retirar do país até o final do ano.

(Reportagem adicional de Hamid Shalizi)