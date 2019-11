Em raro ataque direcionado, Israel mata comandante do grupo Jihad Islâmico

Israel matou um importante comandante do grupo militante palestino Jihad Islâmico, apoiado pelo Irã, em um raro ataque na Faixa de Gaza nesta terça-feira, 12, acusando-o de realizar uma série de ataques internacionais e planejar mais. O assassinato de Baha Abu Al-Atta em sua casa parecia suscitar um novo desafio para a facção governante de Gaza no Hamas, que geralmente tenta manter uma trégua com Israel desde a guerra de 2014.

LEIA TAMBÉM > Ataque aéreo de Israel deixa um morto e feridos na Faixa de Gaza

Israel lança tensões crescentes em Gaza como parte de uma luta regional mais ampla com o arqui-inimigo Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu citou esses cenários na tentativa de formar um amplo governo de coalizão após duas eleições inconclusivas este ano. A esposa de Al-Atta também foi morta na explosão que atingiu o prédio no distrito de Shejaia, na cidade de Gaza, antes do amanhecer, disse a Jihad Islâmica. Duas outras pessoas ficaram feridas.

Pouco depois, militantes palestinos lançaram uma salva de foguetes contra Israel, disparando sirenes até sua cidade portuária de Ashdod, a cerca de 20 km de distância, disseram testemunhas. O vídeo que circulou nas mídias sociais, que a agência Reuters não pôde verificar imediatamente, mostrou interceptações de foguetes no ar pelo sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel. Não houve notícias de vítimas ou danos.

A polícia fechou estradas nos arredores de Gaza por precaução. Em um comunicado, o exército israelense disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia autorizado a operação contra Al-Atta, culpando-o pelos recentes ataques com foguetes, zangões e franco-atiradores contra Israel e tentativas de infiltrações no país. "Abu Al-Atta foi responsável pela maior parte da atividade da Jihad Islâmica Palestina na Faixa de Gaza e foi uma bomba-relógio", afirmou o comunicado, acusando Al-Atta de planejar "ataques terroristas iminentes por vários meios".

Uma declaração da Jihad Islâmica confirmou a morte de Al-Atta, que afirmou estar no meio de uma "ação jihadista heróica". "Nossa inevitável retaliação abalará a entidade sionista", afirmou o comunicado, referindo-se a Israel. Separadamente, o Hamas disse que Israel "assume total responsabilidade por todas as conseqüências dessa escalada" e prometeu que a morte de Al-Atta "não ficará impune".

A Jihad Islâmica compartilha o compromisso ideológico do Hamas com a destruição de Israel. Mas, diferentemente do Hamas, muitas vezes se irrita com os esforços liderados pelo Egito para forçar cessar-fogo com os israelenses. Analistas israelenses dizem que o Irã, cujo programa nuclear e atividades regionais são o foco de uma campanha de sanções dos EUA, cultivou a Jihad Islâmica em Gaza como parte de uma rede de forças substitutas nas fronteiras de Israel.