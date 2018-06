Enchentes no Afeganistão matam pelo menos 58 pessoas

As enchentes foram causadas por fortes chuvas que caíram durante a madrugada no distrito de Gozargah-e Noor, na província de Baghlan, no norte do país.

Ahmad Nasir Kohzad, chefe do departamento de resposta a desastres de Baghlan, afirmou que mais de 800 famílias foram afetadas e muitos outros corpos podem ser vistos no rio.

“Está chovendo forte e faremos o nosso melhor para recolher mais corpos. Agora, nosso foco é ajudar os sobreviventes”, disse Kohzad.

Karzai ordenou assistência imediata para as famílias afetadas na província, informou o gabinete do presidente em comunicado.

O Afeganistão tem um clima árido, mas no verão podem ocorrer fortes tempestades. Mais de 100 pessoas morreram em abril em enchentes no norte e oeste do país.

(Reportagem de Mirwais Harooni)