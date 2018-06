Encontrados na Cisjordânia corpos de 3 jovens israelenses desaparecidos, diz mídia As forças de segurança israelenses encontraram nesta segunda-feira os corpos de três adolescentes que desapareceram na Cisjordânia no começo do mês e confirmaram que de fato se trata dos estudantes seminaristas procurados desde 12 de junho, informou a mídia de Israel.