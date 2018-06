Enviado da ONU deve chegar a Damasco nesta 6a-feira

Brahimi, enviado das Nações Unidas e da Liga Árabe, tem como objetivo de tentar convencer os principais partidários de Assad e aliados a apoiar a trégua durante o festival islamita de Eid al-Adha na próxima semana.

O porta-voz da ONU em Damasco, Khaled al-Masri, afirmou à Reuters que Brahimi deve se reunir com o ministro de Relações Exteriores sírio, Walid al-Moualem, na manhã de sábado. Ele não informou, no entanto, se o enviado da ONU vai se encontrar com Assad.