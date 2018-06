Esforços dos EUA para negociar com Talibã falharam, diz grupo

Em um duro golpe para as esperanças de um acordo para o fim da guerra, o Talibã suspendeu as conversas com os Estados Unidos duas semanas atrás, depois de um massacre em que 17 civis foram mortos por um solitário soldado norte-americano e exemplares do Alcorão foram queimados em uma base da Otan no mês passado.

"Os esforços dos Estados Unidos para negociar com o Talibã até o momento falharam, e correm o risco de se desestabilizar ainda mais o país e a região, e por isso nós chamamos o Secretário Geral das Nações Unidas a intervir e escolher uma equipe de negociadores", afirmou Candace Rondeaux, analista-sênior do International Crisis Group (ICG).

Em um relato de 51 páginas, ele afirmou que os efeitos do apoio internacional para as negociação elevaram "incentivos a destruidores... que agora reconhecem que a mais urgente prioridade da comunidade internacional é sair do Afeganistão, com ou sem acordo".