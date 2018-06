Estado Islâmico ataca capital de província no Iraque

Os atiradores dispararam de telhados contra os edifícios do complexo, que abriga a sede do governo de Anbar e os quartéis-generais da polícia, enquanto as forças de segurança e combatentes tribais tentavam impedir o avanço dos militantes.

As mesquitas transmitiram apelos por reforços para evitar que os radicais sunitas tomassem Ramadi, o que seria um grande revés para as forças governamentais, que romperam o cerco do Estado Islâmico à maior refinaria de petróleo do Iraque nesta semana.

“As mesquitas estão pedindo a qualquer um que consiga usar armas que confrontem os agressores”, disse Hathal al-Fahdawi, membro do conselho provincial, à Reuters.

Fahdawi contou que combatentes do Estado Islâmico atacaram o vilarejo de Al Shujairiya, cerca de 20 quilômetros ao leste de Ramadi, e ainda emboscaram e mataram um comandante de polícia local quando ele saía de casa na manhã desta sexta-feira.

A maior parte de Ramadi, que fica a cerca de 90 quilômetros da capital Bagdá, e a província vizinha sunita de Anbar já estão nas mãos dos militantes.

O grupo também retirou a maior porção do norte iraquiano do controle do governo de liderança xiita em junho, mergulhando o país em sua pior crise de segurança desde a deposição de Saddam Hussein em 2003.

Os ataques aéreos dos Estado Unidos e de seus aliados ocidentais e árabes desde agosto contiveram uma ofensiva do Estado Islâmico contra forças curdas, mas não ameaçaram seriamente seu controle sobre a maior parte do território sunita do Iraque.

Os militantes continuam a avançar em Anbar e capturaram a cidade de Hit no mês passado. Entretanto, na Província de Salahuddin, ao norte de Bagdá, forças de segurança iraquianas puseram fim a um cerco de meses do Estado Islâmico à refinaria de Baiji na terça-feira.

Os ataques desta sexta-feira começaram perto das três da manhã pelo horário local, disse Fahdawi. Autoridades da cidade também relataram confrontos intensos a oeste de Ramadi e combates no norte e no sul.

Um dia antes, um homem-bomba explodiu um caminhão sobre uma ponte no Rio Eufrates, nas cercanias de Ramadi, matando pelo menos cinco pessoas.