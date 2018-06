Estado Islâmico liberta 19 cristãos; mais de 200 continuam presos

Mais de 200 assírios seguem capturados pelo Estado Islâmico, segundo o Observatório Síria dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido.

O EI realizou no mês passado incursões por mais de uma dezena de povos habitados pela antiga minoria cristã nas proximidades de Hasaka, uma cidade do nordeste do país controlada majoritariamente pelos curdos.

O Estado Islâmico não assumiu a responsabilidade pelos sequestros.

O Observatório segue o conflito utilizando uma rede de fontes em todas as partes envolvidas na guerra civil, que começou depois que forças de segurança utilizaram a violência para reprimir protestos contra o presidente Bashar-al-Assad em 2011.

O Observatório assegurou que, entre os libertados, estão 17 homens e duas mulheres.

O Estado Islâmico matou membros de minorias religiosas e muçulmanos sunitas que não juram obediência ao seu califado. O grupo divulgou em fevereiro um vídeo no qual é possível ver seus membros decapitando 21 cristãos coptas egípcios na Líbia.

(Por Oliver Holmes)