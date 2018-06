Estado Islâmico liberta 300 trabalhadores sequestrados perto de Damasco

O Estado Islâmico libertou mais de 300 trabalhadores de uma fábrica de cimento que haviam sido sequestrados perto de Damasco, depois de interrogá-los para descobrir quais eram muçulmanos. Outras quatro pessoas foram mortas por pertencerem à seita minoritária Drusa, de acordo com um grupo de monitoramento da oposição e uma agência de notícias afiliada aos extremistas.

Os relatos surgem dois dias após Estado Islâmico ter sequestrado funcionários e empreiteiros da fábrica de cimento al-Badia, em Dumeir, ao nordeste da capital, durante ataque surpresa contra as forças do governo. O Observatório Sírio para Direitos Humanos, cuja sede fixa no Reino Unido, disse que todos os sequestrados foram libertados, com exceção dos 30 guardas da fábrica, cujo destino ainda é desconhecido.

A agência de notícias Aamaq, que é afiliada ao Estado Islâmico, informou que a maior parte dos 300 trabalhadores sequestrados foi libertada depois de serem interrogados para determinar sua religião e se eles apoiavam o governo. Ainda segundo a agência, quatro funcionários que pertenciam à minoria Drusa foram mortos e 20 homens armados pró-governo continuam detidos.