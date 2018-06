Estado Islâmico liberta 93 curdos sírios, diz Observatório

O Estado Islâmico sequestrou cerca de 100 pessoas acusadas de serem integrantes do grupo curdo adversário dos militantes Partido de União Democrática (PYD), de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha. Não ficou claro porque elas foram soltas.

Alvo de ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico soltou todos menos seis reféns curdos na Síria na segunda-feira, disse o Observatório.

Os que permaneceram detidos foram acusado de roubo, e o Estado Islâmico disse que vai cortar fora a mão direita deles como punição, acrescentou o Observatório, que reúne informações por meio de uma rede de fontes.

Os curdos foram capturados enquanto atravessavam áreas nos arredores da cidade síria de Kobani, na fronteira com a Turquia, em uma estrada a caminho do Curdistão iraquiano. O Estado Islâmico também enfrenta combatentes curdos no Iraque.

Dezenas de milhares de curdos sírios usaram a rota a caminho do Iraque este ano para escaparem do avanço do Estado Islâmico na Síria. Nas últimas semanas, o Estado Islâmico intensificou o ataque a Kobani e arredores.

Entre os curdos soltos na segunda-feira, 53 conseguiram chegar à Turquia, e a localização dos outros 40 é desconhecida, disse o Observatório. Os militantes ainda mantêm cerca de 70 curdos como reféns, acrescentou o grupo.

