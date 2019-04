Estado Islâmico mata 35 soldados sírios em confrontos

BEIRUTE - Ataques do Estado Islâmico ao exército sírio e seus aliados deixaram 35 mortos nos últimos dois dias. As informações são do Observatório Sírio de Direitos Humanos.

O Estado Islâmico perdeu seu último reduto na Síria, a cidade de Baghouz próxima à fronteira com o Iraque, em março deste ano. No entanto, o grupo terrorista ainda possui combatentes a postos em áreas remotas do deserto central.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos afirmou que os ataques são a maior operação militar do Estado Islâmico desde que perderam o poder sobre Baghouz. Os confrontos teriam ocorrido em vários pontos da região central síria.

O ataque mais intenso teria sido na região norte da antiga cidade de Palmyra, onde 15 soldados do exército sírio e de seus paramilitares aliados teriam sido mortos. Os veículos de comunicação sírios não informaram sobre os ataques do Estado Islâmico nem sobre possíveis mortes.