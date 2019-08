Estado Islâmico reivindica autoria de ataque em festa de casamento no Afeganistão

CAIRO - O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou neste domingo, 19, a responsabilidade pelo atentado suicida da noite passada que deixou 63 mortos e 182 feridos em um salão de casamentos em Cabul. Porta-vozes do Talibã condenaram o ataque e negaram qualquer envolvimento no crime.

Em um comunicado divulgado pela rede social Telegram e cuja veracidade não pôde ser verificada independentemente, o EI explicou que um homem-bomba identificado como Abu Asem al Pakistani foi primeiro imolado, e então um carro-bomba explodiu.

"Quando as forças de segurança chegaram ao local, os Mujahideen detonaram um carro-bomba estacionado, causando 400 mortos e feridos entre os renegados e os membros apóstatas das tropas afegãs", disse o grupo.

O ataque ocorre no momento em que Estados Unidos parece próximo de fechar um acordo de paz no Afeganistão e encerrar o conflito que se estende desde 2001. A negociação prevê que o governo americano reduza suas tropas do país. Em troca, os insurgentes devem respeitas o cessar-fogo e negociar um acordo de paz com o governo de Cabul, dentre outros pontos em discussão.