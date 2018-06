EUA acusam sargento por 17 mortes em chacina no Afeganistão O sargento norte-americano Robert Bales, de 38 anos, se tornou na sexta-feira réu em 17 processos de homicídio doloso e 6 de tentativa de homicídio, por causa do massacre que ele cometeu neste mês no sul do Afeganistão, disseram fontes militares norte-americanas no país asiático.