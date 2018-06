EUA e coalizão atingem alvos do Estado Islâmico próximos de Ramadi, no Iraque Os Estados Unidos e seus aliados realizaram 22 ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico desde sexta-feira, incluindo quatro perto de Ramadi, cidade tomada pelos militantes nesta semana, disseram militares norte-americanos neste sábado.