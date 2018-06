EUA e forças aliadas bombardeiam alvos do Estado Islâmico em Tikrit e em outras cidades do Iraque Os Estados Unidos e seus aliados realizaram 18 ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico no Iraque em um período de 24 horas, sendo oito ataques na cidade de Tikrit, que é ocupada pelos islamitas, informaram as forças armadas norte-americanas neste sábado.