EUA estariam negociando com Talebã, diz Karzai

KABUL - Os Estados Unidos estão em contato com o Talebã sobre uma possível solução para a guerra no Afeganistão, disse o presidente afegão, Hamid Karzai, neste sábado, 18, na primeira confirmação oficial do envolvimento dos EUA nas negociações.

Karzai disse que um impulso para as negociações de paz no Afeganistão, após quase uma década de guerra, ainda não havia atingido um estágio onde o governo e os insurgentes pudessem discutir, mas os seus representantes tinham estado em contato.

"As negociações de paz estão acontecendo. Militares estrangeiros, especialmente dos próprios Estados Unidos, disseram seguir adiante com as negociações", disse Karzai em um discurso em Cabul. "As negociações de paz entre o governo afegão e o movimento talebã ainda não têm uma agenda de reuniões, mas há contactos estabelecidos".

A Embaixada dos EUA não quis comentar diretamente sobre a afirmação de Karzai, mas disse que os EUA apóiam a reconciliação no Afeganistão, ajudando iniciativas do governo afegão iniciativas que visam a reintegração Talebã .

"Temos de ajudar a criar condições necessárias para que um acordo político entre o povo afegão. Isto inclui conciliar os insurgentes que estão dispostos a renunciar à al Qaeda, a violência e aderir a abandonar a constituição afegã", disse um funcionário da embaixada dos EUA em Cabul.

Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, semanas após o ataque de 11 de setembro, para ajudar a expulsar os talebãs que tinha hospedado al Qaeda e seu líder Osama bin Laden.

Os talebãs se reagruparam e tem travado uma feroz insurgência há anos contra o governo, as tropas dos EUA e outros aliados ocidentais no Afeganistão.

Karzai falou um dia após o Conselho de Segurança das Nações Unidas haver dividido a lista de sanções da ONU para o Talebã e da Al Qaeda em duas, o que os enviados disseram que poderia ajudar a induzir o Talebã em negociações sobre um acordo de paz no Afeganistão.

Mas apesar das esperanças que as negociações com o Talebã pudesse fornecer base política para uma retirada encenada dos EUA do Afeganistão, as discussões ainda não estão na fase em que elas possam ser um fator decisivo.

Diplomatas dizem que foram meses de conversas preliminares, mas os Estados Unidos nunca confirmou estes contatos. E tampouco se sabe sobre essas conversa, o que dá margem a interpretações muito diferentes.

Há também muitos afegãos, entre eles mulheres e ativistas da sociedade civil, que temem que as conversações com os insurgentes poderiam desfazer muitos dos progressos que fizeram na década desde que o Talebã foram varridos do poder.

"Não devemos desistir de 10 anos de conquistas nos direitos das mulheres afegãs. Se isso acontecer, essas conversações de paz terão sido incompletas e injustas", disse Suraya Parlika, líder da União Todas as Mulheres Afegãs e senadora no parlamento afegão.

O mais próximo ninguém no estabelecimento dos EUA tem vindo a reconhecer publicamente os esforços para lançar-palestras foi quando o secretário de defesa Robert Gates, disse este mês que poderia haver conversações políticas com o Taleban até o final deste ano, se a aliança da OTAN continuar fazendo avanços militares em solo.

Parceria estratégica

Karzai disse que os países vizinhos estavam nervosos sobre os planos para uma parceria estratégica entre o Afeganistão e os EUA, que podem incluir a longo prazo bases em solo afegão.

"A questão de um acordo de parceria estratégica com os EUA causou tensões com os nossos vizinhos", disse Karzai. "Quando nós assinamos esta parceria estratégica ao mesmo tempo, devemos ter paz no Afeganistão”. O que é improvável já que o acordo deverá ser concluído em meses e até mesmo os mais otimistas achem que o processo de paz deverá durar anos.

Se for bem sucedido, o negócio pode aliviar as preocupações entre os afegãos, que temem os Estados Unidos possam se retirar muito rapidamente, deixando um governo fraco e pobre para afastar militantes. E há aqueles que se preocupam que as forças estrangeiras - que vêem como ocupantes - nunca irão sair.

O presidente Barack Obama deve anunciar no próximo mês quantas tropas ele pretende retirar do Afeganistão como parte de um compromisso de começar a reduzir a presença militar dos EUA a partir de julho e entregar às forças de segurança afegãs em 2014.

Os Estados Unidos estão na iminência de anunciar a retirada "substancial" das tropas americanas do Afeganistão, disse o líder do governo no senado americano Harry Reid disse na sexta-feira, 17.

"Estou confiante de que será substancial ", disse o líder democrata do Senado disse, durante entrevista no programa PBS Newshour.

Existem atualmente cerca de 100.000 soldados de combate dos EUA no Afeganistão, contra cerca de 34.000, quando Obama tomou posse em 2009.