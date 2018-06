EUA matam antigo assessor de Bin Laden em bombardeio na Síria

WASHINGTON - O Pentágono informou na quarta-feira, 2, a morte, durante um bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos, na Síria, do membro da Al-Qaeda Haydar Kirkan, um ex-assessor do antigo líder desta organização, Osama bin Laden, e responsável por atentados na Turquia e outros países da Europa.

O ataque aéreo aconteceu no dia 17 de outubro, perto de Idlib, cidade localizada no noroeste do país e em cuja região tem um forte presença da Jabhat Fateh al-Sham, antiga Frente al-Nusra, que até julho era a filial da Al-Qaeda na Síria.

De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, Kirkan tinha vínculos com os líderes da Al-Qaeda e era o responsável na Síria pelos ataques terroristas cometidos no exterior, especialmente na Turquia e outros países da Europa.

Os americanos ainda consideram a Al-Qaeda um "perigo" para sua segurança nacional e nas últimas semanas realizaram ataques aéreos onde foram mortos alguns dos líderes do grupo no Iêmen e Afeganistão. / EFE