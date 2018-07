EUA ordena pessoal não essencial a deixar as embaixadas do Sudão e Tunísia Familiares e funcionários não essenciais receberam a ordem de deixar as embaixadas dos Estados Unidos em Túnis e Cartum, capitais do Sudão e Tunísia - respectivamente-, devido a preocupações com a segurança após uma onda de protestos contra o país, informou o Departamento de Estado dos Estados Unidos neste sábado, 15.