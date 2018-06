Exército da Líbia e moradores de Benghazi combatem militantes islâmicos Soldados do Exército da Líbia e moradores armados entraram em confronto com combatentes islâmicos na cidade portuária de Benghazi, no leste do país, nesta quarta-feira, um dia depois de um ex-general que apoia as forças do governo ter prometido retomar a localidade dos militantes.