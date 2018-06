Exército do Iraque lança ofensiva contra Estado Islâmico em três cidades

As ofensivas em Ramadi, Falluja e Haditha, na província de Anbar, no oeste do Iraque, começaram antes da madrugada, segundo as fontes presentes nas três localidades.

Tribos sunitas se revoltaram nestas áreas no final de 2013, quando o então primeiro-ministro xiita, Nuri al-Maliki, enviou suas forças para essas cidades para reprimir um movimento de protesto antigoverno que já durava um ano.

Mais tarde os insurgentes do Estado Islâmico entraram nessas cidades e se tornaram a força dominante ao longo dos vários meses de combates contra o governo de liderança xiita.

Na semana passada o novo premiê iraquiano, Haider al-Abadi, prometeu encerrar os ataques contra áreas urbanas iraquianas para diminuir as baixas civis. Os ataques desta quarta-feira aconteceram em subúrbios distantes das três cidades.

Fontes da área de segurança disseram que a oitava divisão do Exército atuou em áreas no oeste de Ramadi com morteiros, artilharia e disparos de foguete. Combatentes de tribos sunitas aliadas ao governo também confrontaram o Estado Islâmico no local, deixando oito mortos, afirmou uma fonte de um hospital de Ramadi.

Em Falluja, ataques da força aérea iraquiana e bombardeios pesados atingiram o distrito de Al-Sujur, nas cercanias da cidade, matando 12 civis, relataram médicos da localidade.

Militantes do Estado Islâmico tentaram assumir o controle de Barwana, área residencial cerca de cinco quilômetros ao sul de Haditha, também nesta quarta-feira, disse uma fonte do setor de segurança, o que levou a embates com forças pró-Bagdá. Ao contrário do que ocorre em Falluja e Ramadi, o Exército do Iraque ainda controla a maior parte de Haditha.

(Por Saif Sameer Hameed)