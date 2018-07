Exército libanês desmonta foguetes voltados contra Israel, dizem fontes

Os foguetes, sobre lançadores, foram achados na localidade de Halta, a cerca de um quilômetro de uma instalação militar israelense no monte Hermon. Aparentemente, eles foram colocados no local depois que Israel iniciou uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza, na semana passada, segundo as fontes.

Soldados libaneses cercaram o local e interditaram várias estradas próximas, segundo um jornalista da Reuters na região. As fontes não informaram quem teria colocado os foguetes no local.

A fronteira entre Israel e Líbano está relativamente tranquila nos últimos anos, mas registrou dois incidentes de disparos de foguetes em novembro e dezembro de 2011, com uma vítima fatal.

Vários grupos palestinos, alguns deles militantes, estão instalados no sul do Líbano. É possível que eles tenham querido responder à violência entre os militares israelenses e militantes palestinos de Gaza.

Também há preocupações quanto a um possível alastramento da revolta contra o governo de Bashar al-Assad na vizinha Síria e por causa de um endurecimento das sanções ocidentais contra o Irã por causa do seu programa nuclear.

O Irã é o principal patrocinador do poderoso grupo militante libanês Hezbollah, que travou uma guerra contra Israel em 2006. O Hezbollah não comentou a descoberta dos foguetes perto da fronteira.

(Reportagem de Karamallah Daher)