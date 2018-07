Exército libanês é mobilizado em Trípoli após 15 mortes

Moradores disseram que uma calma relativa havia voltado para a cidade mediterrânea desde que os soldados assumiram posições na cidade por volta das 7h (horário local), depois que homens armados trocaram tiros com metralhadoras e granadas lançadas por foguetes.

Duas pessoas feridas no conflito morreram no domingo, aumentando o número de vítimas, que era de 13 no sábado. Tiros ocasionais ainda podiam ser escutados, mas eram menos intensos do que antes.

O primeiro-ministro, Najib Mikati, e outros políticos locais fizeram uma reunião de crise em Trípoli no final de semana e instruíram as forças de segurança a usar "mão-de-ferro" para conter a violência. Os protestos, principalmente de muçulmanos sunitas, contra Assad polarizaram Trípoli.

(Por Nazih Siddiq)