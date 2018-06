Exército ocupa antigo reduto de Gaddafi um ano após morte de ditador

Milhares de pessoas já fugiram da violência em Bani Walid, cidade isolada no alto de um morro, e que esteve entre as últimas a se render aos rebeldes há um ano. Neste mês, Bani Walid está no centro de um impasse entre milícias rivais, cuja ferocidade reflete a instabilidade no país do norte da África.

O coronel Ali al-Shekhili disse que o Exército, amparado por um grupo de milícias aliadas conhecidas como "Escudo da Líbia", avançou até o centro de Bani Walid, cerca de 170 quilômetros ao sul de Trípoli.

Segundo o coronel, os soldados controlam o aeroporto, o hospital e outros lugares importantes. "Enfrentamos pouquíssima resistência, e o bombardeio da cidade só irá continuar se houver resistência."

Forças pró-governo entraram neste mês em Bani Walid depois da morte do combatente rebelde Omran Shaban, que havia passado dois meses detido na cidade.

Shaban, oriundo da cidade rival de Misrata, foi o homem que encontrou Gaddafi escondido em um encanamento, nos arredores de Sirte, em 20 de outubro de 2011. Gaddafi, que havia passado os meses anteriores foragido, foi morto em seguida.

(Reportagem de Hadeel Al Shalchi e Ghaith Shennib)