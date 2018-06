Explosão de bomba atinge área de segurança em Damasco, dizem ativistas

Os grupos islâmicos Ahfad al-Rasoul e Ansar al-Islam afirmaram em comunicado conjunto que plantaram bombas em um complexo pertencente à Segurança do Estado na área.

A TV estatal síria informou que uma "explosão terrorista" feriu duas pessoas. Testemunhas disseram que soldados em uniforme de combate foram enviados para a área e todas as ruas ao redor da praça foram isoladas.

O Ansar al-Islam assumiu a responsabilidade pelo ataque a bomba no mês passado contra o centro de comando do Exército na Praça Umayyad, que provocou um grande incêndio no prédio.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)