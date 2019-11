Explosão de carro-bomba deixa sete mortos em Cabul

Sete pessoas foram mortas e sete ficaram feridas nesta quarta-feira, 13, depois de uma explosão de um carro-bomba perto do Ministério do Interior na capital afegã de Cabul, disse um porta-voz do governo. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

O ataque aconteceu um dia depois que dois comandantes do Taleban e um líder do grupo militante Haqqani foram libertados em troca de dois professores, um americano e um australiano, em uma negociação que alguns analistas esperavam que pudesse neutralizar a violência no Afeganistão.